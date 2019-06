On va frôler les 40° pendant trois jours en Indre-et-Loire

A l’ombre, évidemment.

Vous l’avez sans doute déjà entendu partout car on le sait depuis un petit moment : la semaine qui s’annonce sera exceptionnellement chaude en Touraine. A quel point ? On vous dit tout dans notre point météo hebdomadaire sur Info-Tours.fr.

Lundi : on va franchir un cap par rapport aux températures observées ce dimanche… Il fera chaud dès le réveil avec 20° à Amboise et Port-Boulet. Jusqu’à 34 pour Druye, Descartes et Tauxigny, 35° à Loches. Le ciel ne sera pas complètement bleu, quelques averses ne sont pas à exclure dans l’ouest du département.

Mardi : l’épisode caniculaire se confirme avec 21° au lever du jour à Joué-lès-Tours et Preuilly-sur-Claise puis 32 à Luzillé l’après-midi, 33 à Bléré et Saint-Cyr-sur-Loire. Cette fois, grand soleil toute la journée.

Mercredi : là ça va clairement devenir étouffant… Pratiquement pas un poil de vent, un ciel bleu sans nuages, 23° en début de journée… 38° pour Tours l’après-midi, 37 à Chinon et Sainte-Maure-de-Touraine.

Jeudi : cette fois c’est 24° qu’on devrait avoir au réveil, puis 38 à Cormery et Saint-Pierre-des-Corps l’après-midi, 39 à Richelieu…

Vendredi : toujours pas de nuages, encore un grand soleil. 25° à Mettray et Villandry le matin (oui oui, tout ça !). Dans la journée 39° à Chenonceaux, 38 à Saint-Avertin…

Et le week-end ? Un poil plus respirable mais après avoir subi toute cette chaleur, pas sûr qu’on apprécie vraiment la différence : 35° samedi, 31 dimanche. Toujours sans voir passer le moindre nuage.

Il est fort probable que Météo France place le département en vigilance orange, ce qui est déjà le cas ce dimanche soir pour la Seine-et-Marne et Paris. Pour quelques conseils, consultez cet autre article.