De la chaleur, des orages et des averses cette semaine en Indre-et-Loire

La totale !

Ce sont les jours les plus longs de l’année, et l’été débutera officiellement en fin de semaine. A quoi faut-il s’attendre dans le département ? Va-t-on pouvoir profiter de belles soirées ? La réponse avec notre point météo hebdomadaire sur Info-Tours.fr.

Lundi : le retour au boulot va se faire sous le soleil pour beaucoup de monde, et il devrait faire chaud dans les salles des centres d’examen du bac du département. Le soleil va briller toute la journée malgré quelques passages nuageux, vous aurez 14° au réveil à La Riche et Chenonceaux, puis 27 à Tours et à Loches dans l’après-midi.

Mardi : la journée la plus chaude de la semaine avec jusqu’à 31° pour Chanceaux-sur-Choisille et Château-Renault. Le ciel sera ponctuellement voilé mais vous aurez globalement beaucoup de soleil sur l’ensemble du département.

Mercredi : et tout à coup, patatras. Retour des orages annoncé dans l’après-midi selon Météo France, en tout cas temps variable avec possibles averses dès le matin. Toujours des éclaircies, et cette fois maximum 26° pour Descartes et Monnaie.

Jeudi : les températures poursuivront leur chute avec cette fois 22° pour Amboise et Genillé. Dans la journée, les averses pourraient être régulières, parfois fortes. Un peu de soleil quand même de temps en temps.

Vendredi : en ce jour de Fête de la Musique et du début du festival Itinéraires Bis de La Riche on devrait réussir à passer une soirée au sec. D’ailleurs dans la journée le temps sera tout aussi sec avec des éclaircies fréquentes. 22° maximum à Tours et Tauxigny pour ce plus long jour de l’année 2019.

Et le week-end ? Mitigé mais pas catastrophique avec risque d’averses dans la journée de samedi, 24° prévus l’après-midi. 26 le dimanche avec nuages et éclaircies.