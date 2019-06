Seuilly : un nouveau parcours sonore pour le Musée Rabelais

A l'occasion des 500 ans de la Renaissance.

La Renaissance c'est évidemment Léonard de Vinci dont on célèbre le 500e anniversaire de la disparition cette année en Centre-Val de Loire. C'est aussi Rabelais pour sa partie littérature, un auteur qui a vécu en Indre-et-Loire et à qui un musée est consacré sur la commune de Seuilly, à La Devinière.

Depuis ce week-end, cette demeure suggère aux visiteuses et visiteurs un parcours sensoriel entre le musée installé dans la maison d'enfance de l'auteur et l'abbaye de la commune.

Ce parcours accessible via une application gratuite, (téléchargeable sur iPhone et Androïd) propose d’entendre "des créations sonores sublimant ambiances des lieux associées à des lectures du roman Gargantua et des textes d’écrivains actuels" explique le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire qui a fait appel à la jeune pousse Baludik pour concevoir ce dispositif.

Concrètement, il y a 12 épisodes à découvrir au fil de la balade pour évoquer la naissance et l'adolescence de Gargantua, l'inventio du torchecul, ou encore la querelle entre les fouaciers et les bergers. On notera que des extraits de Gargantua sont lus par l'acteur Thierry Frémont.

Par ailleurs, cette fois à Tours, une autre application permet cette fois de découvrir les joyaux architecturaux de l'Hôtel Gouin : Géomotifs. Vous pouve la télécharger puis l'utiliser lorsque vous vous trouvez devant la façade du monument.