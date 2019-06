Le soleil va jouer à cache-cache toute la semaine en Indre-et-Loire

Et il va pleuvoir régulièrement.

Ce n’est pas encore cette semaine qu’on va ranger la veste de printemps, ni cette semaine qu’on pourra rester 4h d’affilée au soleil les doigts de pieds en éventail. Sans dire que le temps sera pourri, disons qu’il ne sera pas idyllique. L’avantage dans tout ça c’est qu’il tombera de quoi arroser la végétation… Comme chaque dimanche sur Info Tours voici un point complet sur ce qui vous attend :

Lundi : en ce jour férié pour une partie de la population, on prévoit une matinée variable avec nuages et éclaircies, mais un soleil probablement complètement absent dans l’est du département aux premières heures de la journée. Ensuite, temps variable avec risque d’averses dans l’après-midi. Vous aurez 11° à Alngeais le matin, 12 à Cigogné puis maximum 19 pour Dierre et Azay-le-Rideau.

Mardi : les premières averses sont attendues en fin de matinée ou début d’après-midi puis elles risquent de se renforcer en fin de journée. Entre deux on aura droit à des éclaircies, et pas plus de 19° pour Amboise et Avoine. Autour de 10 le matin pour Avon-les-Roches.

Mercredi : Météo France n’exclut pas le passage d’orages, en tout cas le temps restera changeant et perturbé avec des éclaircies ou des averses. 19° maximum pour Joué-lès-Tours et Avrillé-les-Ponceaux.

Jeudi : pas d’amélioration ni de dégradation, juste un temps toujours capable d’évoluer au fil de la journée. Tantôt agréable, tantôt plus couvert. Et des averses parfois fortes annoncées. Le thermomètre remontera légèrement : 21° pour La-Ville-aux-Dames et Cormery.

Vendredi : on gagnera encore un degré avec au maximum 22 dans l’agglomération tourangelle, mais il faudra faire avec les averses. Pas d’inquiétude : le soleil passera faire coucou de temps en temps.

Et le week-end ? Bof, comme tout le reste de la semaine. A priori nuages, éclaircies et averses avec entre 21 et 22° l’après-midi.