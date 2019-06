Tempête Miguel en Indre-et-Loire : 2 blessés au Château de Chenonceau, Aucard de Tours maintenu mais retardé

La D140 a également été coupée à Dierre.

Depuis le début d'après-midi le vent souffle fort en Indre-et-Loire en raison du passage de la tempête Miguel, qui devrait néanmoins quitter progressivement le département en fin de journée. 4 000 foyers sont privés de courant. "Les communes les plus touchées sont Azay-sur-Cher, Montlouis-sur-Loire, Cinq-Mars-la-Pile et Saint-Epain. Le retour à la normale est prévu dans la soirée, mais vu le grande nombre d'interventions et la dissémination sur le territoire, la tâche sera longue" indique la préfecture.

En milieu d'après-midi, les pompiers du département signalaient déjà une vingtaine d'interventions, principalement pour des chutes d'arbres, des fils électriques à terre, des gouttières menaçant de tomber... 25 hommes avaient été engagées. Lors d'un nouveau point à 18h, le SIDS indiquait 89 sorties dont 67 des secours.

Le château de Chenonceau a dû fermer ses portes pour raisons de sécurité après la chute d'un arbre sur un groupe de cinq personnes en bordure de la grande allée qui mène au monument. Deux personnes ont été légèrement blessées, les pompiers se sont rendus sur place ainsi que la gendarmerie. Les équipes du château étaient à pied d'oeuvre pour tronçonner l'arbre situé près de la zone d'entrée tandis que les victimes ont été dirigées vers l'hôpital d'Amboise.

Non loin de là à Dierre, un arbre est tombé sur la D140 barrant la route et entraînant de sérieux ralentissements, on a néanmoins vu des voitures passer en roulant dans l'herbe sur le bas côté.

Prudence au volant, il y a de nombreuses branches un peu partout dans le département. Les pompiers indiquent d'ailleurs deux accidents graves : l'un mortel à Ambillou (D3) et l'autre à Semblançay (tonneau + personne incarcérée). Le SMUR a été engagée avec 10 pompiers sur chaque sinistre sans qu'on sache encore si c'est directement lié au coup de vent.

A la SNCF, la ligne Tours-Vierzon est coupée, aucun train ne circule pour l'instant.

Concernant Aucard de Tours, Radio Béton indique que le concert de First Draft est déplacé au Cubrik de 18h30 à 19h30 et que c'est gratuit. Pour le reste du festival, c'est maintenu mais l'ouverture des portes ne se fera qu'à 21h au lieu de 19h. Informez-vous sur leurs réseaux sociaux en direct.

A Saint-Cyr-sur-Loire, la fan zone du stade Guy Drut pour le match France-Corée du Sud de la Coupe du Monde ne sera pas installée et Saint-Pierre-des-Corps avait annulé les concerts prévus devant sa salle des fêtes dès jeudi. La ville de Tours a par ailleurs fermé ses parcs et jardins et la guinguette a fermé ses portes en bord de Loire.