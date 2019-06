A Vouvray, un défilé de mode inspiré de la Renaissance

C’est gratuit et c’est ce week-end.

Les élèves du Centre de Formation aux Arts de la Mode de Tours prendront la direction du château de Moncontour de Vouvray le 8 et le 9 juin à l’occasion d’un événement baptisé Da Vinci Mode, autrement dit des collections de vêtements contemporains mais inspirés de l’époque de la Renaissance dont on célèbre cette année le 500e anniversaire partout dans la région.

Présenté comme une première, ce Fashion Week-end accessible gratuitement au public rassemblera des 8 étudiantes de 1ère année du CFAM et les 4 étudiants de 2e année (Castiel Rousseau, Elsa Donsimoni, Amina Bensedik, Zoé Nutrtens) le samedi à 18h30 et 20h30 pour une présentation d’1h30, puis trois anciennes étudiantes seront rassemblées le dimanche de 13h30 à 20h pour des expositions et défilés de leurs créations : Alexandra Delom, Manon Beaulieu et Nolwenn Lavanant. La collection Da Vinci Mode du CFAM sera toujours présentée dans le monument.

Pour l’occasion, 100 mannequins seront mobilisés le samedi, 130 le dimanche. Et au total on attend la présentation de 160 créations.

Pour établir leur travail, les jeunes du CFAM ont couplé leur formation technique de cours d’histoire de la mode ou de visites de châteaux, comme à Blois. Le résultat ce sont 5 thèmes : Bleu royal, Léonard de Vinci et ses inventions, Léonard de Vinci et son art, Le rouge Médicis et le rouge Clergé, Les fleurs et la poésie de Ronsard.

Notez par ailleurs que lors du concours Joue la comme Vinci dont les prix ont été remis au Clos Lucé d’Amboise 3 créatrices tourangelles ont été primées. Joanna Rodrigues et Isolina Biette, deux étudiantes en première année ont présenté en binôme, deux tenues créées et inspirées des inventions de Léonard de Vinci. Cette revisite originale a été très appréciée par le jury, ce qui leur a valu le premier prix du concours. Nolwenn Lavanant (photo), a obtenu le troisième prix du Conseil Régional. Elle s’est inspirée de la royauté pour présenter une collection bleue ornée de fleurs de lys.