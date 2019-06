Un cheval à l'eau dans une piscine d'Esvres

Il a fallu appeler les pompiers.

Le 18 février, un cheval était tombé dans une rivière à Azay-sur-Indre, les pompiers d'Indre-et-Loire avaient dû se déplacer pour sortir l'animal de là.

L'histoire s'est répétée ce dimanche 2 juin avec une variante : cette fois un cheval est tombé dans la piscine du Château de la Dorée de la commune d'Esvres-sur-Indre.

Les secours ont été appelés en début d'après-midi, et ils ont mobilisé une dizaine d'hommes pour aider l'animal à quitter l'eau. Et même si la température était propice à la baignade, on ne peut pas dire que ce soit la position la plus confortable pour un équidé. D'autant qu'il ne parvenait pas à sortir via l'escalier du bassin.

Finalement les choses se sont bien passées : l'animal est sain et sauf. Une équipe spécialisée des secours s'est rendue à Esvres, avec par ailleurs un véhicule dédié aux chevaux.