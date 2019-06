Oubliez le beau temps, l’Indre-et-Loire va passer la semaine sous la grisaille

Et il va faire beaucoup moins chaud.

Manque de pluie ces derniers temps en Touraine ? Les jours qui arrivent devraient permettre de rebooster les nappes phréatiques. Concrètement l’humidité sera quasi quotidiennement d’actualité. Comme chaque dimanche, on vous fait un récap’ sur Info-Tours.fr :

Lundi : il fera encore chaud – 26° à Tours et Veigné dans l’après-midi – mais beaucoup moins beau. Dès le matin le ciel s’annonce couvert avec de petites pluies, des éclaircies plus tard dans la journée mais toujours un risque d’averses. Néanmoins, la soirée devrait se faire au sec.

Mardi : le thermomètre reste sur une pente descendante, cette fois avec 24° annoncés pour Amboise, Château-Renault et Langeais (16 le matin)… Le temps restera lui instable, parfois du soleil mais des nuages capables de donner des averses en matinée et en début d’après-midi. Temps plus calme sans humidité ensuite jusqu’au soir.

Mercredi : à l’heure qu’il est Météo France n’annonce pas le moindre rayon de soleil pour cette journée, et même une bonne dose de pluie dans l’après-midi après un petit risque d’ondées en matinée. Les températures poursuivront leur chute, cette fois de manière plus nette : 19° maxi pour Saint-Pierre-des-Corps, Ambillou et Continvoir.

Jeudi : 12° le matin et un temps sec à priori, puis le passage d’une perturbation pouvant amener de bonnes averses, avant une petite pause « éclaircie ». Toujours 19° maximum du Lochois au Bourgueillois en passant par La Riche.

Vendredi : risque d’orages dans la journée, mais pas forcément partout. Bref encore un temps variable potentiellement instable dont la nature précise reste à confirmer. On perd encore un degré : 18 pour Fondettes et Chenonceaux.

Et le week-end ? Prévoyez toujours de quoi vous protéger de l’eau si vous sortez car on attend des averses, des averses, des éclaircies, et de nouveau des averses. Températures stables par rapport aux jours précédents.