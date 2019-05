Un peu de patience mais la chaleur arrive en Indre-et-Loire

Après un début de semaine assez moyen.

Les météorologues ont l’habitude de dire que l’été débute le 1er juin. Cette année ce sera assez flagrant en Indre-et-Loire, de quoi rendre joyeux votre pont de l’Ascension si vous comptez en profiter pour faire une pause. Comme chaque dimanche, Info-Tours.fr fait le point avec vous sur ce qui vous attend dans le ciel pour les sept prochains jours…

Lundi : il va falloir attendre le début d’après-midi pour que le soleil pointe le bout de son nez. Avant cela prévoyez de la grisaille et quelques pluies. Et donc ensuite des éclaircies avec un temps sec jusqu’au soir. Il fera très doux au réveil avec déjà 15° pour Crotelles, 14 à Luzillé. Dans l’après-midi 22° à Montlouis et à Tours.

Mardi : des averses orageuses risquent fort de rythmer une journée où le temps s’annonce variable, en tout cas régulièrement nuageux malgré quelques éclaircies. Pas de quoi aider le thermomètre à grimper puisqu’on ne dépassera pas 18° à Druye et Monnaie l’après-midi, 11 au petit matin à Château-Renault.

Mercredi : ça commence à s’arranger, d’abord avec des brumes matinales puis un temps sec avec alternance de nuages et d’éclaircies dans la journée. 10° pour Esvres et Neuillé-Pont-Pierre le matin, jusqu’à 20 pour Vallères et Joué-lès-Tours.

Jeudi : grasse mat’ autorisée en ce jour férié car le ciel devrait rester gris jusqu’en début d’après-midi, avant l’arrivée d’éclaircies. Vous pourrez alors prévoir une balade en bord de Loire à Amboise avec 21°, même températures dans les jardins du château de Villandry.

Vendredi : les éclaircies s’annoncent de plus en plus belles, les nuages pourraient même avoir disparu dans l’après-midi et pour le début de soirée au moment du lancement des Années Joué à Joué-lès-Tours. 23° prévus au maximum pour Nazelles-Négron, Luynes et Avoine.

Samedi : l’été au sens premier du terme, c’est-à-dire soleil et 27°.

Dimanche : 29° l’après-midi, et grand ciel bleu.