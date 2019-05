L’Indre-et-Loire ne va pas vraiment rester au sec cette semaine

On va quand même avoir du beau temps.

C’est un ciel souvent changeant qui nous attend dans les prochains jours en Indre-et-Loire... Comme chaque dimanche sur Info Tours voici un point sur la tendance météo tourangelle :

Lundi : le temps sera variable dans la journée, parfois agréable avec des éclaircies mais aussi avec un petit risque d’averses. Que ce soit le matin ou l’après-midi. Au réveil prévoyez 11° à Château-Renault et Crotelles, 19 à Tours et Ste-Maure-de-Touraine dans l’après-midi.



Mardi : une matinée au sec selon Météo France mais quelques nuages pour empêcher le soleil de briller tout seul. Dans l’après-midi la grisaille pourrait être plus menaçante avec quelques gouttes. Vous aurez 10° à Preuilly-sur-Claise et Langeais le matin, 19 à Joué l’après-midi.



Mercredi : 11° pour commencer la journée à Vallères et Pont-de-Ruan, et le soleil devrait briller sans soucis. De quoi avoir un peu plus chaud l’après-midi avec 21° pour Amboise et Pernay.

Jeudi : la grisaille ne sera pas restée absente longtemps avec de nouveaux nuages dès le matin et un risque d’averses l’après-midi. Conséquence : des températures en berne avec 19 maxi pour Vouvray et Bridoré.



Vendredi : le début d’une série de journées variables avec risque de bonnes averses. Quand même des éclaircies annoncées. Mais autour de 16° l’après-midi ce qui n’est pas terrible pour un mois de mai.



Samedi et dimanche : la nouvelle édition de Vitiloire pourrait être arrosée... d’eau, à Tours. Malgré des éclaircies le soleil sera sans doute régulièrement masqué par des nuages avec en prime des averses. Des prévisions pour un temps changeant qui méritent d’être affinées dans la semaine. Météo France prévoit par ailleurs 18°.