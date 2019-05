Un hôtel de Bléré évacué après un incendie

Il a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche.

Il pourrait s’agir d’un court-circuit : un feu s’est déclaré dans un hôtel de la Rue des Déportés de Bléré dans la nuit de samedi à dimanche. L’incendie est parti d’un local de 10m² non accessible aux clients.



Le sinistre n’a pas fait de blessés. Il a néanmoins fallu évacuer toutes les personnes qui dormaient sur place, elles étaient 11. Toutes ont été redirigées vers un autre hôtel à Amboise. 4 véhicules de pompiers ont été mobilisés pour cette intervention.



Dans la journée de samedi, on retiendra également un accident entre une voiture et deux camionettes sur la D910 à Crotelles. Les pompiers ont recensé 4 personnes blessées et 4 autres indemnes suite au choc. Les gendarmes ont ouverte une enquête pour en déterminer l’origine.