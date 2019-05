Indre-et-Loire : il va faire beau toute la semaine… avant un week-end bien moche

Les températures s’annoncent plutôt agréables.

Si vous êtes en repos la semaine et que vous travaillez le week-end, vous pourrez profiter du beau temps. Si vous comptiez passer votre prochain week-end sur un canapé avec un livre/une série/votre moitié : vous avez fait le bon choix. A en croire les prévisions de Météo France ce dimanche soir il va faire super beau jusqu’à vendredi. Et dès le début officiel du week-end ça va se gâter. Voici le détail jour par jour comme chaque dimanche sur Info-Tours.fr :

Lundi : 7° au petit matin pour Descartes, 1° de moins à Saint-Martin-le-Beau. Le ciel sera dégagé au réveil, que du bleu toute la journée avec maximum 17° pour Loches, Luynes et Langeais. Mais aussi Lussault-sur-Loire.

Mardi : la même chose dans le ciel, donc du bleu et du soleil. Rien de plus. 8° le matin pour Amboise et Bourgueil, maximum 18 à Joué-lès-Tours.

Mercredi : on ne gagne pas en température mais on fait encore le plein de soleil. 8° à Chédigny le matin, 18 pour Tours l’après-midi.

Jeudi : cette fois on gagne 1° avec maximum 19 pour Saint-Avertin ou Rochecorbon. Pas d’inquiétude : les nuages seront encore très loin, donc du soleil toute la journée.

Vendredi : au réveil tout devrait bien se passer puis les nuages vont arriver et ils amèneront sûrement un peu de pluie dans la soirée, en particulier au sud de la Loire. On gardera la douceur : jusqu’à 19° pour Ballan-Miré et Beaumont-Louestault.

Et le week-end ? Variable, agité, parfois pluvieux malgré des éclaircies. 19° l’après-midi en moyenne. On na va pas s’étendre plus longtemps au risque d’être désagréable…