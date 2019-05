Temps de travail, sommeil, santé : 15 chiffres sur la vie des dirigeant(e)s d’entreprises

Une centaine de sociétés ont répondu.

C’est un sondage OpinionWay pour l’assureur MMA mené depuis 5 ans maintenant : il s’intéresse au moral dans les directions de petites et moyennes entreprises en Centre-Val de Loire. L’échantillon est faible (112 réponses, dont 20% de structures en déficit) mais voici les tendances qui s’en dégagent : « nous observons cette année combien le stress, la surcharge de travail pèse de plus en plus lourd sur la santé des dirigeants » commente le commanditaire de l’étude.

74% des personnes sondées se disent victime du stress, 4 points de plus que la moyenne nationale

10% des entrepreneuses et entrepreneurs de la région évoquent une journée « extrêmement stressante »

Conséquences de ce stress : surcharge de travail, manque de trésorerie, incertitudes sur l’activité à l’avenir, difficultés à licencier, organisation du temps de travail des salariés.

En moyenne les chefs d’entreprises interrogés déclarent 52h de travail hebdomadaires

32% font plus de 60h (21% en France)

18% font plus de 70h

34% des personnes qui ont répondu à l’enquête ont du mal à concilier vie pro et vie perso

44% se disent isolé(e)s, contre 32% sur tout le territoire

Tout de même, 79% de ces dirigeantes et dirigeants font part de leur satisfaction pour leur vie

82% voient leur fonction utile

78% voient d’un bon œil l’évolution de leur vie personnelle (90% au niveau national)

76% sont en bonne santé physique, 82% en bonne santé mentale

MAIS : 72% ont des douleurs au dos, 40% des migraines, 40%d dorment mal (deux fois plus que la moyenne nationale)

64% gardent un temps de sommeil suffisant pour se reposer (c’était 80% en 2018)