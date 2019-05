le 1er et 2 juin 2019

Amoureux des livres, cochez la date sur votre agenda. Les Editions Sutton, la Ville d'Azay-le-Rideau et l’association Livres en Loire, lancent la 1ère édition du Festival du Livre d’Azay-le-Rideau le samedi 1er et le dimanche 2 juin 2019. Le Festival se tiendra dans la Médiathèque La Canopée et la salle d’exposition Les Halles le 1er et 2 juin (10h à 18h).

Une quarantaine d’auteurs, libraires, éditeurs, ainsi que ceux qui vivent et font vivre le livre seront présents et animeront des conférences et ateliers.

Parmi les auteurs présents citons : Pascal Avenet - Françoise Houvenaghel - Christiane Rancé - Dr Robert Corvisier - Jean-Gilles Dutardre - Guy Papin - Michel Meneau - Eric Labayle - Audrey Rossignol-Meneau - Anne-Laure Berthaud - Jean-Michel Sieklucki - Jean-Louis Rabusseau - Simon Boutreux - Tony Jagu - Raoul Garnier - Jean-Claude Bonnaud - Jean-Paul Robert - Irène Turbeaux - Charles Jeanne - Aude Guilvard - Lilou Scheele - Jean-Louis Chedozeau - Marianne et Gilles Miclon - Marie-Ange Zorroche - Olivier de Serres - Françoise Ribera - Nicole Parlange - Marie-Françoise Sacré - Jean-Noël Lewandowski - Alexandra Pasquer - Nathalie Desperches-Boukatem.

4 conférences sont également au programme :

Les Saints en Touraine

Quel vin buvait-on à la Renaissance

Se soigner par l’acupuncture

1940, Comprendre la Défait

Ainsi que 2 ateliers jeunesse animés par Roxane Turcotte :

Œil de lynx, c’est toi !

Je joue avec les rimes

Entrée libre sur réservation : 02 47 45 23 32. Plus d'infos ici

D'après communiqué