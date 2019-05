Avis aux détectives : bientôt une Murder Party à Vallères

Il ne faut pas traîner pour s'inscrire...

Mais quel secret cache Betty L ? Pour le savoir, vous allez devoir rejoindre Vallères le 25 mai (ce qui sera relativement facile comme mission si vous y habitez déjà...).

Ce samedi-là à 15h, Place de la Mairie, coup d'envoi d'une Murder Party, une grande enquête imaginée par le théâtre de la Jeune Plume.

Synopsis : Le 24 juin 1944, le Betty L, un avion B17 de l'US Air Force s'élance pour bombarder les lignes de chemin de fer de Saumur et La Riche. Alors qu'il survole Vallères, il est touché et s'écrase non loin du bourg. Êtes-vous prêts à mener l'enquête pour découvrir le secret du Betty L ? "Une Murder Party inspirée d'un fait réel qui vous plongera de plein fouet au cœur de l'Histoire locale" selon les organisateurs.



Au programme : Personnages historiques, atmosphère vintage, musiques des années 40, enquête haletante.



Evénement gratuit réalisé dans le cadre de l'inauguration du Musée Vivant de Vallères. Durée : 1h30



Conseillé à partir de 9 ans. Places limitées, réservations fortement recomandées : 02 47 34 29 00 ou 06 75 88 39 52 – ou par mail : saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr

Photo : Loulou Moreau Photographies