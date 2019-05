La grève est finie à La Poste d’Amboise

Après 15 jours de conflit.

Une très longue grève qui s’achève… Ce mardi soir la direction de La Poste d’Indre-et-Loire indique avoir signé un protocole de fin de conflit avec les organisations syndicales. Depuis le mardi 23 avril, ce mouvement social perturbait fortement la distribution du courrier et des colis dans 35 communes de l’Est de la Touraine. Son objectif : protester contre une réorganisation de la distribution et la dégradation des conditions de travail. Les personnels mobilisés reprochaient notamment à l’entreprise d’avoir séparé les activités de tri et de distribution, un système entraînant des difficultés pour les facteurs sur le terrain, des retards de livraison, des pertes…

Dès jeudi, tout le monde va donc reprendre le travail avec le soutien de renforts pour rattraper le retard pris depuis deux semaines. Les syndicats estiment que plus de 20 000 lettres et colis sont en attente.

A la CGT, Laurent Lecomte se félicite de cette issue : « c’est important de reprendre le travail, de revenir à une distribution plus sereine » explique le responsable syndical. Pour parvenir à cet accord, la direction a accepté de revenir en partie sur son organisation en laissant à certains facteurs amboisiens le soin de trier une partie de leur tournée. « On sera très vigilants sur l’application de cette mesure et clairement cela ne règle pas tout » poursuit le représentant des postiers qui veut continuer à discuter des conditions de travail. De son côté l’entreprise s’est engagée à rééquilibrer les tournées pour mieux répartir la charge de travail, quitte – éventuellement – à embaucher.