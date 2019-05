Ça va se réchauffer en Indre-et-Loire… mais pas grâce au soleil

Le temps s’annonce assez agité toute la semaine.

Les vignerons d’Indre-et-Loire s’inquiètent : après des températures très basses dans la nuit de samedi à dimanche, le thermomètre pourrait descendre en dessous de 0 dans la nuit de dimanche à lundi. En cas de gel, le millésime 2019 sera menacé. Ils vont donc tenter d’éviter ça avec des dispositifs antigel… normalement pour la dernière fois de l’année. En tout cas dès mardi les températures devraient remonter en Touraine. Comme chaque dimanche, on fait le point jour par jour sur Info-Tours.fr :

Lundi : Météo France annonce 1° voire 0 en température minimale dans la nuit, avec un ciel dégagé favorisant la baisse du thermomètre. Au réveil, on devrait avoir autour de 3-4° dans le département, la matinée sera très belle puis quelques nuages vont arriver au nord de la Loire dans l’après-midi, le ciel va se voiler en fin de journée. Comptez maximum 15° à Rivarennes et Pocé-sur-Cisse. Bref au moment de vous habiller, cherchez au rayon pull...

Mardi : plus de risque de gelées (6° le matin à Joué-lès-Tours et Vouvray) mais peut-être bien de la pluie dans l’après-midi. En revanche beau temps le matin. Le thermomètre sera en hausse avec maximum 18° pour Esvres et Rillé.

Mercredi : Le jour des commémorations du 8 mai 1945 Météo France ressort sa prévision « rares averses » signifiant qu’il pourrait pleuvoir un peu, mais pas partout et pas longtemps. En résumé : temps variable avec nuages et éclaircies. 17° maximum pour Tours et Loches.

Jeudi : les averses risquent d’être plus nombreuses et plus fortes, quand même avec quelques éclaircies. Le matin on prévoit 9° pour Mettray, 16 à Sorigny et Chinon dans l’après-midi.

Vendredi : matinée sans risque de pluie mais peut-être averses pour l’ouverture de la guinguette de Tours en fin de journée. Le soleil fera régulièrement des apparitions, on ne dépassera pas 17° à Chambray et Langeais.

Et pour le dernier week-end de foire à Tours ? Nuages, éclaircies et averses le samedi. Nuages et éclaircies sans averses le dimanche. 18° maximum l’après-midi au Parc Expo (et aussi à Esvres).