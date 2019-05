Deux présidents à Amboise : suivez les événements de la journée avec Info-Tours.fr

Emmanuel Macron et Sergio Mattarella viennent célébrer les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci.

C’est un événement inédit depuis 60 ans à Amboise : le chef de l’Etat français se déplace dans la ville... Emmanuel Macron ne vient pas seul puisqu’il a invité le président italien Sergio Mattarella et la la fille de celui-ci, Laura Mattarella. Brigitte Macron participe également au déplacement. Info Tours vous propose un suivi de la journée en direct...

11h48 : aux abords du château tout est fermé Des gendarmes sécurisent la moindre ruelle. Certains viennent spécialement de Chambéry .

11h42 : les fanfares jouent les 2 hymnes nationaux.

11h30 : le 2ème convoi est arrivé .

11h23 : Emmanuel Macron est dans la cour du château et serre des mains. Sergio Mattarella a quelques minutes de retard.

Parmi les invités : le comte et la comtesse de Paris avec leurs enfants. Stéphane Bern est là aussi. Les drapeaux français, italien et européen flottent dans le parc.

11h20 : Les deux présidents déjeunent au Clos Lucé où ils rencontreront en début d'après-midi 50 personnalités qui participent aux 500 ans de la Renaissance (plus de 700 événements cette année dans la région). Parmi elles : des représentants des châteaux de Villandry et Azay-le-Rideau, le président de l'Université d'Orléans, l'administratrice de l'Ensemble Jacques Moderne, le propriétaire du château de l'Islette à Azay, celle du Château du Rivau, le directeur du château d'Amboise.

Le Clos Lucé est par ailleurs au coeur d'une polémique relayée par le webzine La Tribune de l'Art. Celui-ci dénonce des travaux illégaux dans le monument qui aurait été modifié sans autorisation préalable de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. La DRAC qui a porté plainte. Le chantier remonte à 2017. Voici le lien de l'article pour prendre connaissance de l'affaire dans son intégralité.

11h15 : Emmanuel Macron arrive en avion à l'aéroport de Tours. Ensuite un hélicoptère doit l'amener jusqu'à l'Île d'O d'Amboise, face au château.

Les préparatifs de l'accueil au Château.

11h : Le chef de l’Etat itlaien n’a pas le même pouvoir que le nôtre mais sa parole compte alord que les deux pays sont en froid en raisons de brouilles entre le gouvernement français et le président du conseil italien Matteo Salvini (équivalent du 1er ministre), au sujet des migrants ou de l’économie.



Cette visite a donc en grande partie un rôle symbolique. De la diplomatie pure et dure, d’ailleurs les deux hommes passeront plus de 2h à déjeuner en tête à tête au Clos Lucé. Avant cela, ils se recueilleront sur la tombe de Léonard de Vinci au Château Royal tout pile 500 ans après le décès du peintre et inventeur. Un moment très protocolaire, en présence de quelques invités triés sur le volet. Autant de français que d’italiens.



Parmi les personnalités locales, signalons la présence du président du Conseil Régional François Bonneau - déjà sur place - ou du président du Conseil Départemental Jean-Gérard Paumier. De nombreux journalistes italiens font le voyage pour cette journée. Ils assisteront à la seconde partie prévue au Château de Chambord dès 16h.



A Amboise vers 11h, les préparatifs sont en cours... Le protocole se mettait en place progressivement avec la garde républicaine et sa fanfare dans le parc du château. Tout est millimétré. Après la séquence sur la tombe, une courte visite du monument est programmée. Seuls quelques journalistes pourront tourner des images.



Pour garantir la sécurité du déplacement, la ville est en partie bouclée jusqu’à 13h au moins. Un périmètre est interdit aux voitures, et un autre aux piétons non accrédités. De nombreux commerces sont fermés. La ville est très, très calme. En bas du château, un tag très hostile au président était en cours d’effacement par des employés.



D’ailleurs, les manifestations sont interdites dans la ville, ainsi qu’à Nazelles et Pocé-sur-Cisse. Des Gilets Jaunes ont tout de même prévu de lâcher des ballons au bord de la D952 au rond-point des Montgolfières. Les syndicats donnent eux rendez-vous à 11h30 devant la préfecture de Tours, par exemple avec des profs d’italien hostiles à la réforme du lycée.