La question capitale : terrasse ou pas terrasse cette semaine en Indre-et-Loire ?

Question subsidiaire : pluie ou pas pluie pour l’ouverture de la Foire de Tours ?

Allez ! On est en route pour une nouvelle semaine avec un jour férié. A quoi va ressembler le ciel dans les prochains jours ? On vous répond tout de suite avec le détail des prévisions de Météo France jour par jour en Indre-et-Loire, une tradition dominicale sur Info-Tours.fr.

Lundi : c’est un temps calme qui vous attend dans le département avec quelques brumes matinales puis une alternance de nuages et d’éclaircies. 6° au réveil à Notre-Dame-d’Oé et Saint-Martin-le-Beau, 17 maximum à Tours et Luzillé.

Mardi : vous avez prévu une soirée parce que c’est férié le lendemain ? Barbecue autorisé. Mais il ne servira pas qu’à cuire les légumes et les merguez… Il devrait aussi vous réchauffer car on ne dépassera pas les 10° en fin de soirée. Dans l’après-midi, le thermomètre atteindra tout de même 19, toujours avec une alternance de nuages et d’éclaircies. Le matin couvrez-vous bien : seulement 7° à Villandry.

Mercredi : prévue à 10h à Tours, la manif du 1er mai se déroulera sous un ciel voilé mais ensoleillé. Comptez 7° au lever du jour, maximum 18 si vous comptez partir à la recherche des brins de muguet dans l’après-midi. Pas de pluie au programme mais un temps sec avec nuages et éclaircies.

Jeudi : petites averses possibles pour la venue du président Macron à Amboise, mais sinon encore un temps variable avec un peu de soleil. Le thermomètre va baisser : 17 maximum à Tours et Loches.

Vendredi : cette date coïncide avec l’ouverture de la Foire de Tours au parc des expositions et aussi à l’ouverture de la première partie de la guinguette de Tours, autrement dit le bar Chez Dupont au bas de la bibliothèque. Peut-être quelques averses dans l’après-midi mais rien de bien méchant. Des éclaircies aussi et maximum 17°.

Et le week-end ? Temps variable, pas désagréable avec des éclaircies, mais fraîcheur : 16° maxi l’après-midi.