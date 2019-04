TER Tours-Loches : reprise du trafic ce week-end

Le chantier est dans les temps.

Depuis début avril, impossible de prendre le train entre Tours et Loches : un chantier de remplacement des traverses situées sous les rails était en cours, des travaux d'une telle ampleur qu'ils ne permettaient pas la circulation des trains du matin, du midi et du soir.

Les opérations étaient prévues pour durer 4 semaines... Elles ont duré 4 semaines, concentrées sur la Vallée de l'Indre. Des modifications ont également été entreprises à hauteur du passage à niveau 59 de Reignac-sur-Indre. Tout cela était présenté comme impératif pour maintenir la circulation sur la ligne. Sans ce programme, les trains auraient dû ralentir fortement, de quoi compromettre l'utilité du transport.

Ce week-end du 27 avril, la SNCF annonce donc une reprise de la circulation des TER Centre-Val de Loire même si des travaux nocturnes doivent encore être menés jusqu'au 17 mai de Joué-lès-Tours et Montbazon. Les dernières manoeuvres de maintenance se dérouleront elles jusqu'au 11 juin.

Dans le détail, reprise des deux trains Loches-Tours du matin, de l'aller-retour Tours-Reignac de la mi-journée et des deux trains Tours-Loches du soir. Néanmoins, les trains rouleront moins vite à proximité du chantier entre Montbazon et La Douzillière (Joué-lès-Tours). Conséquence : des passages 2 à 3 minutes plus tôt entre Loches et Montbazon pour une arrivée ponctuelle à Tours. Il faudra être prévoyant pour ne pas rater le train. Dans l'autre sens, horaires de départs inchangés mais le TER prendra 2 à 3 minutes de retard pendant son trajet.

Ensuite, trafic 100% normal dès le 12 juin.