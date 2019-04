Auzouer-en-Touraine : fuite d'acide chlorydrique à l'usine Synthron

Une entreprise potentiellement dangereuse.

L'information a été communiqué par la préfecture d'Indre-et-Loire : ce vendredi 26 avril, une fuite d’acide chlorydrique gazeux a été detectée au sein de l’entreprise Synthron installée sur la commune d'Auzouer-en-Touraine, tout près de Château-Renault. C'est la société elle-même qui a donné l'alerte vers 8h45.

Les pompiers ont mobilisé une cellule mobile d’intervention chimique, une ambulance,un fourgon et un conseiller risque chimique. 24 pompiers et 2 personnels du SMUR se sont rendus sur les lieux de l’événement. Des secours qui ont dû prendre en charge une personne légèrement intoxiquée. Les 3 autres salariés présents dans l’atelier s'en sortent sans dommages.

La personne impactée par l'acide n’a pas été transférée à l’hôpital "mais prise en charge par le SMUR sur place" selon la préfecture.

D'après les autorités, "la fuite est stoppée et il n’y a pas de dégagement gazeux résiduels détectés par les pompiers. Par mesure de précaution, les écoles André Malraux et Nelson Mandela de Château Renault ont été confinées pendant près d’une heure. Les pompiers ont levé le confinement après avoir vérifié l’absence de risque pour les élèves et l’absence d’intoxication aux alentours du site."

Suite à cet incident, la direction régionale de l'environnement (DREAL) va mener une inspection chez Synthron afin de réaliser le bilan de l’incident et définir si des mesures sont nécessaires pour y améliorer la sécurité.