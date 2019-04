L’Indre-et-Loire a besoin de pluie. Ça tombe bien, elle arrive !

On en aura plusieurs fois cette semaine.

L’actualité des derniers jours a été marquée par la sécheresse du Cher fragilisant les fondations de Chenonceau. Et même si les nappes phréatiques ne sont pas encore trop basses, le manque d’eau se fait sentir en Indre-et-Loire. Bonne nouvelle : il va pleuvoir dans les prochains. Ne vous inquiétez pas trop, on ne va pas non plus se retrouver sous un gros déluge quotidien. Comme chaque dimanche sur Info Tours, on fait le point sur ce qui vous attend…

Lundi : le week-end de Pâques se termine avec un temps plutôt agréable, autrement dit sec avec des nuages et des éclaircies. Le thermomètre grimpera encore jusqu’à 24° dans l’après-midi à Tours et Reugny. Vous aurez 11 le matin à Parçay-Meslay.

Mardi : de petites devraient toucher l’ouest du département et le Sud-Touraine dans la journée. Sinon le temps sera variable avec nuages et éclaircies, 10° pour Montlouis le matin et encore 24 pour Luynes et Langeais l’après-midi.

Mercredi : les averses ne seront pas forcément intenses mais on prévoit le matin comme l’après-midi, avec toujours une alternance de nuages et de périodes ensoleillées. Le point le plus notable de cette journée : la baisse des températures de l’après-midi avec un maximum de 17° à Sorigny et à Semblançay.

Jeudi : 10° au réveil pour Villandry et La-Croix-en-Touraine, 16° pour Chinon l’après-midi… et dans le ciel des averses plus fortes que les deux jours précédents. Quelques éclaircies quand même selon Météo France.

Vendredi : toujours des averses, parfois assez fortes sur l’agglo tourangelle ou l’est du département. De temps en temps un peu de soleil, 8° le matin à Bléré et Ballan, 16 à Esvres l’après-midi.

Et le week-end ? A priori changeant, avec un risque d’averses mais pas de grosse pluie. Et toujours des éclaircies. L’air restera frais : autour de 16°.