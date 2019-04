6 chasses aux oeufs de Pâques à ne pas manquer en Touraine

Pour les petits et le grands gourmands...

Attention, ce week-end, certains d'entre vous (nous) pourraient se retrouver avec un bon mal de ventre à cause du chocolat. Oui car s'il y a un week-end où le chocolat est roi c'est bien celui de Pâques. Un peu partout dans les jardins de Touraine, petits et grands gourmands vont partir à la chasse aux œufs, lapins et autres poules en chocolat. Des moments en famille toujours agréables, que ce soit chez soi ou dans les lieux publics. Ils sont plusieurs en effet à proposer des chasses aux œufs en Touraine : des châteaux, des parcs, mais aussi des piscines... Petite sélection non-exhaustive des belles chasses aux œufs proposées.

Château de La Bourdaisière : le chocolat chasse la tomate

Habituellement à la Bourdaisière c'est la tomate qui est la star, mais exceptionnellement ce week-end, le chocolat lui ravira la place. Samedi, dimanche et lundi, sont organisées des chasses aux œufs à 11h15 précises à chaque fois, dans les bois du château. 1 euro est demandé par adulte et de nombreux lots sont à gagner.

Plus d'informations sur www.labourdaisiere.com/

Château de Langeais : sous forme de jeu de piste

Plus à l'ouest, au château de Langeais, la chasse aux œufs prendra la forme d'un jeu de pistes sur le thème des secrets du donjon et au bout duquel les enfants repartiront avec une récompense sucrée. Cela se passe dimanche et lundi entre 10h30 et 18h.

Plus d'informations sur : chateau-de-langeais.com/

Résoudre des énigmes à la Forteresse de Chinon

A la Forteresse de Chinon, dimanche, il faudra résoudre des énigmes présentes dans les murs du château pour obtenir le graal en chocolat. Cette chasse là aussi originale est proposée aux 7-12 ans et il faut juste prendre un ticket d'entrée classique de la forteresse pour y participer.

Plus d'informations sur www.forteressechinon.fr/fr/

3 jours de course au trésor au Rivau

Ambiance course au trésor pendant trois jours au château du Rivau, puisque deux chasses sont organisées par jour, samedi, dimanche et lundi (à 11h et 15h30) dans les jardins du château... de quoi ravir les gourmands !

Plus d'informations sur www.chateaudurivau.com/fr

Une chasse au œufs à la piscine à La Riche

A partir de 10 h 30 lundi, une chasse aux œufs est organisée au centre aquatique Le Carré d'O à La Riche. Insolite et idéal pour s'amuser entre petits et grands avec à la clé une distribution de chocolats et des surprises.

Plus d'informations sur www.centre-aquatique-carredo.com/

Gourmands mais poètes au Prieuré de Saint-Cosme

Dans la demeure de Ronsard, il ne pouvait en être autrement, le Prieuré de Saint-Cosme propose de son côté une chasse aux œufs poétique accessible dès 3 ans. Droit d'entrée classique au lieu.

Plus d'informations sur : www.prieure-ronsard.fr