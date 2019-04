A partir de mercredi au moins 20° tous les jours en Indre-et-Loire

Avec du beau temps.

Gros stress pour les pros de la vigne ce week-end en Indre-et-Loire… Le gel matinal les a obligés à utiliser éoliennes, hélicoptères, bougies ou systèmes d’aspersion pour protéger les parcelles des températures négatives. Même s’il y a eu des dégâts, ils vont pouvoir souffler avec la remontée des températures annoncée cette semaine. Le matin comme l’après-midi. Comme chaque dimanche sur Info-Tours.fr on fait le point sur ce qui vous attend jour par jour dans le département. Spoiler : il va y avoir du monde en terrasse.

Lundi : les températures seront encore proches de zéro puisqu’on attend au minimum 2° à Rochecorbon et Rigny-Ussé… Le matin le ciel sera dégagé, dans la journée on aura ponctuellement un soleil masqué par les nuages ou alors un ciel voilé. Dans l’après-midi le thermomètre atteindra 18° à Tours et à Loches.

Mardi : sans doute la journée la moins ensoleillée de la semaine, avec un ciel bien nuageux dès le matin, et de la pluie. La perturbation quittera le département en début d’après-midi laissant place à un temps variable avec éclaircies. Le matin, la couche nuageuse empêchera le thermomètre de descendre trop bas, si bien qu’on attend 7° à Montlouis-sur-Loire et Ste-Maure-de-Touraine. 16 à Amboise dans l’après-midi.

Mercredi : première journée d’une longue série… Encore un peu de grisaille le matin puis grand soleil. On se réveillera dans la fraîcheur (4° à Joué-lès-Tours) avant de dépasser les 20° partout l’après-midi.

Jeudi : à priori 0 nuage dans la journée, 8° le matin à Langeais et La-Ville-aux-Dames, 23 à Bourgueil et Azay-sur-Cher dans l’après-midi.

Vendredi : un degré de plus le matin (9 à St-Cyr-sur-Loire) mais toujours 23 à Chinon et Monts l’après-midi. Sous un grand ciel bleu ensoleillé, cela va de soi.

Et le week-end (prolongé) ? Ensoleillé samedi, ensoleillé dimanche, perturbé lundi (risque d’averses). Dans tous les cas les températures resteront supérieures aux 20°. Vous savez donc quand organiser les chasses aux oeufs.