Une fête très mousseuse ce week-end à Amboise

Pour découvrir une bière de printemps.

Samedi et dimanche on annonce un temps plutôt clément en Indre-et-Loire, les températures remontent et les jours rallongent... De quoi faire monter statistiquement les envies d'apéro. Et voilà que la deuxième fête de la Bièr'ouette s'annonce à Amboise.

La Bièr'ouette ? Un jeu de mot entre bière et brouette (on ne juge pas, merci). Elle est brassée en Touraine, sur l'exploitation de la Closerie de Chanteloup qui fait vin et bière. Deux en un. Le domaine qui produit des vins en bio fait donc de la bière depuis peu, Willy Debenne s'étant formé au métier de brasseur dès 2015. Ses premières bouteilles sont sorties en 2016, avec de l'orge venant de sa ferme brassicole qui veut obtenir le label AB.

Donc, la Bièr'ouette c'est une blonde, une blanche ou une ambrée... et même une noire. Toutes "caractériséses par des arômes fins et subtils, une amertume légère et un houblonnage maitrisé" nous dit l'entreprise qui fait aussi une Amboisienne blonde ou ambrée (bientôt une blanche). Objectif de ce second produit : le vendre en grandes surfaces ou en châteaux. Enfin, une bière dite La Garde vendue en 75cl est une bière à triple fermentation passée par du fût de chêne.

Pour goûter tout ça, direction l'Amboisie samedi, l'adresse exacte étant le 460 Route de Saint-Martin-le-Beau à Amboise (le GPS doit connaître). Le programme : lancement de la bière de printemps, apéro-concert, visite de la brasserie, restauration sur place. C'est ce samedi 13 avril dès 14h30.

Naturellement, la bière est à consommer avec modération.