Une semaine douce avec pas mal d’averses en Indre-et-Loire

Le temps sera assez instable.

A quoi va ressembler votre semaine météo ? Les vignerons doivent-ils encore redouter le gel (spoiler : pas vraiment). On répond à cette question chaque dimanche sur Info-Tours.fr avec un point sur le temps prévu jour par jour.



Lundi : la journée devrait commencer de manière assez agréable avec un temps sec, des éclaircies, puis un petit risque d’averses dans l’après-midi.et en soirée. Comptez 5° le matin à Lignières-de-Touraine et La Membrolle, 16 à Joué-lès-Tours dans l’après-midi.



Mardi : le ciel devrait être brumeux le matin avant de laisser place à un temps variable avec nuages, éclaircies, et parfois un peu de pluie. 5° pour Sorigny et Villedomer au réveil, 17 à St Avertin dans l’après-midi.



Mercredi : des averses pourraient rythmer l’après-midi tandis que le matin le temps sera sec. On devrait tout de même avoir des éclaircies tout au long de la journée. Vous aurez 6° le matin à Montlouis et Langeais, 18 à Chambray l’après-midi.



Jeudi : sans doute la journée la plus arrosée de la semaine malgré quelques rayons de soleil. La grisaille sera bien présente dès le matin, et les averses plus fortes que les jours précédents. Les températures resteront stables avec un maximum de 16° pour Loches et Berthenay.



Vendredi : toujours ce temps incertain, oscillant entre nuages, averses et éclaircies. 15° à St-Pierre-des-Corps au meilleur de la journée.



Et le week-end ? A priori pas désagréable, parfois nuageux mais avec des périodes ensoleillées et pas d’humidité. Comptez une quinzaine de degrés l’après-midi.