La Poule à Facettes annonce (aussi) sa programmation

On file à Cormery les 17 et 18 mai.

C'est le printemps, les festivals bouclent leur programmation. Après Aucard, Avoine, Les Courants ou Terres du Son, en voici un qui lance la saison dans le département d'Indre-et-Loire : La Poule à Facettes, à Cormery, entre Tours et Loches. C'est le week-end du 17-18 mai (vendredi-samedi), c'est la 8ème édition, toujours dans le cadre historique du jardin de l'abbaye et ça va ressembler à ça :

VENDREDI 17 MAI 2019 - 20H30 :



En ouverture du festival :

- Compagnie Des plumés / Spectacle Dressage de Poules savantes avec des vraies poules dedans :)

- Pavement Bangerz / Wild Street Drumming

- Gumbo Jam / Jazz, soul, hiphop

- Mandrill / Rock hip hop r'nb noise

- VouDou-VoDou / One man band post punk de salon

- Mind the Beatz / Mix Electro Abstract Hip Hop wt/ Fish (Kyma) et Zoen



SAMEDI 18 MAI 2019 - 19H30 :



- Brit'Glass / Pop-Rock Britannique

- LVOE / Indie Rock / Alternative Dance

- Grauss Boutique / Trio power-math-noise joyeuse !

- Groupe Déjà / Spectacle théâtre de rue

- Rubin Steiner / Electro

- Roland Bernard et le Ukuloops band / reprises et chansons au ukulélé



Et présent sur les deux jours :

- Imagi'in 1 son / Art vidéo / Habillage vidéographique du site live act de V'Jing 0% numérique, 100% analogique et 200% décomplexé

La Poule à Facettes se dit par ailleurs "locaphile" donc on y mange et boit local. Vous pouvez réserver dès maintenant ou payer sur place c'est le même tarif : 8€ la soirée.

Plus d'infos sur le Facebook de l'organisateur, l'asso Artlequin.