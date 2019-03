Une semaine régulièrement arrosée en Indre-et-Loire

Le temps sera assez variable.

On nous avait un temps annoncé de la neige en Indre-et-Loire pour cette semaine... Finalement non mais vous n’échapperez pas à l’humidité. Voici ce qui vous attend jour par jour avec notre point météo hebdomadaire sur info-Tours.fr...



Lundi : après une nuit claire, le temps va devenir variable un soleil voilé ou quelques nuages dans la matinée selon le secteur du département. Dans l’après-midi, les éclaircies risquent de se faire plus rares avec l’arrivée d’une perturbation apportant quelques pluies jusque dans la soirée. Au réveil il fera 6° à Montlouis-sur-Loire, 7° à Luynes. Jusqu’à 21° à Tours et Tauxigny dans l’après-midi.



Mardi : le temps sera sec en matinée avec des éclaircies, encore un peu de soleil dans l’après-midi mais également un petit risque d’averses. Comptez 7-8° le matin à Semblançay ou Esvres, 18 à Tours et Chinon dans l’après-midi.



Mercredi : les températures seront plus fraîches avec des minimales à 3° en fin de nuit, 4 au réveil à Joué-lès-Tours. Les nuages alterneront avec des éclaircies toute la journée et ils lâcheront parfois quelques averses. Par ailleurs, on ne dépassera pas 11° à Sonzay et Amboise.



Jeudi : les températures seront les mêmes que celles de la veille avec éventuellement 2-3 flocons de neige matinaux, sinon un temps variable avec éventuelles averses.



Vendredi : le temps sera plus calme, régulièrement ensoleillé avec au minimum 1° dans la nuit et 13 pour Langeais l’après-midi, ça remontera donc un peu. Quelques gouttes possibles l’après-midi.



Et le week-end ? Pas désagrable malgré un temps toujours variable avec risque d’averses. On attend maximum 15°.