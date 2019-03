L’Aquarium de Touraine a 25 ans... On fête ça avec un quiz

Êtes-vous incollable sur les poissons ?

Tout le week-end, le Grand Aquarium de Touraine de Lussault-sur-Loire fête ses 25 ans avec pas mal d’animations notamment la révélation au public de ses deux bébés requins pointe blanche nés en 2018 ou encore des ateliers avec les soigneurs pour découvrir les coulisses de leur métier. On vous a préparé un quiz pour tester vos connaissances sur l’un des lieux touristiques préféré des familles en Indre-et-Loire...



Le Grand Aquarium de Touraine a ouvert...



A - Le 1er avril 1994, le jour des poissons c’est assez logique

B - Le 1er vendredi d’avril 1994, parce que c’est le jour du poisson

C - Le 21 mars 1994, pour le printemps

D - Le 22 mai 1994, et c’est Georges Pernoud de Thalassa qui l’a inauguré



Deux bébés requins pointe blanche sont nés en mai 2018 à Lussault, une première depuis le début des années 2000. Quelle est leur particularité :



A - Ils ont des moustaches blanches, d’où leur nom

B - Ils ont une pointe marron, mais pointe blanche c’était plus joli

C - Ils ont une pointe blanche, c’est assez logique

D - Ils n’ont rien de particulier, mais il fallait leur trouver un nom



Comment s’appellent-ils ?



A - Black et Mortimer

B - Nemo et Dorie

C - Neptune et Sérena

D - Neptune et Pluton



Ces requins ont une particularité...



A - Ils mangent les autres requins

B - Ils sont capables de sauter comme des dauphins

C - Ils nagent peu et passent le plus clair de leur temps sur le sable

D - Ils sont somnambules



Que mangent-ils ?



A - Les hommes

B - Des calamars

C - Des étoiles de mer

D - Du silure



Combien d’espèces trouve-t-on au Grand Aquarium de Touraine



A - 10, il n’y a que des requins

B - 37, comme le numéro du département

C - Entre 250 et 300, ça dépend des années

D - 513 selon le dernier recensement officiel

E - Personne n’a jamais pensé à compter

Les réponses :

1 - A et B : le 1er avril 1994 était un vendredi

2 - C : pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Cette pointe est située sur leur dorsale

3 - C : ils ont été choisis après un concours sur Internet

4 - C : et ce afin de s’oxygéner « mais ils savent être actifs pour chercher de la nourriture » nous dit-on à l’Aquarium. Celle-ci leur est donnée à la pince par les soigneurs. Le calendrier est sur le site de l’Aquarium.

5 - B : mais aussi plein d’autres petits poissons. A noter qu’ils ont avec eux des requins à pointe noire, des poissons multicolores et des récifs coraliens pour reconstituer leur univers naturel.

6 - B : et ça représente environ 3 000 spécimens répartis dans un basisn d’eau douce, un bassin d’eau tropicale et un bassin d’eau de mer reconstituée

