Du soleil et jusqu’à 19° cette semaine en Indre-et-Loire

Mais il faudra patienter un peu…

Encore une semaine printanière en Indre-et-Loire, et une semaine sans pluie aussi. Comme chaque dimanche, on fait le point sur ce qui vous attend jour par jour sur Info-Tours.fr…

Lundi : prévoyez quelques brumes matinales ainsi que des nuages dans la journée, mais un temps globalement sympathique avec de nombreuses éclaircies. En début de journée seulement 3° à Cinq-Mars-la-Pile et Villebourg, 13° à St Avertin dans l’après-midi.

Mardi : le matin les nuages seront concentrés à l’est du département et au nord de la Loire, il y en a aura un peu plus dans l’après-midi mais encore une fois c’est l’impression de beau temps qui dominera. Il faudra se couvrir le matin avec 1° à Chambray-lès-Tours et Esvres, 12 à Neuillé-Pont-Pierre dans l’après-midi.

Mercredi : les températures vont entamer leur remontée avec un maximum de 15 à Tours l’après-midi (2 le matin). Prévoyez encore un ciel partagé entre nuages et éclaircies.

Jeudi : cette fois grand soleil sur l’ensemble du département, 5° le matin pour Amboise et Luynes, 15 l’après-midi à Sorigny et Loches.

Vendredi : encore quelques degrés supplémentaires (18 maxi à Saint-Martin-le-Beau et Saint-Règle), et un temps radieux toute la journée.

Et le week-end ? La journée de samedi sera splendide avec maximum 19 l’après-midi, mais il pourrait faire plus gris dimanche au nord de la Loire.