Cette semaine en Indre-et-Loire : soleil, nuages, soleil, nuages, soleil…

Et à la fin, c’est le soleil qui s’impose.

C’est plutôt une semaine sympathique qui s’annonce dans notre département tourangeau… Pour les derniers jours d’hiver et le début officiel du printemps vous aurez droit à un temps quasiment toujours sec, pas forcément des températures élevées mais souvent de belles éclaircies. Comme chaque dimanche on fait le point sur ce qui vous attend jour par jour sur Info-Tours.fr :

Lundi : probablement la seule journée de la semaine où il devrait pleuvoir. Et encore, pas beaucoup. Le ciel matinal sera bien grisonnant dans le sud du département, avec quelques averses. Ailleurs plutôt des éclaircies. Dans l’après-midi, quelques gouttes envisageables dans l’ouest et toujours au sud. On restera au sec au nord de la Loire et du Cher. Le matin comptez à peine 4° à Parçay-Meslay, 12 à Ambillou l’après-midi, 13 à Loches.

Mardi : un ciel à priori parfaitement bleu le matin et une fois la brume évacuée. Quelques nuages l’après-midi. Attention : 0° au réveil à Joué-lès-Tours, -1 à Château-Renault. Et 13° pour Auzouer-en-Touraine l’après-midi, pareil à Azay-sur-Cher.

Mercredi : toujours ce temps variable et relativement agréable avec des éclaircies entre les passages nuageux. On reprendra quelques degrés : 4 le matin à St-Etienne-de-Chigny et Port-Boulet, 16 à Tours l’après-midi.

Jeudi : ciel tout gris sans la moindre percée le matin, puis grand soleil l’après-midi si les prévisions se confirment. 6° pour commencer la journée à Langeais et Esvres, 16 à St Avertin dans l’après-midi.

Vendredi : alternance de nuages et d’éclaircies, 7° le matin à Druye, 14 à Chambray et Veigné dans l’après-midi.

Et le week-end ? Même tendance avec des températures similaires, voire un peu plus élevées : jusqu’à 16 dans le Chinonais.