INDRE-ET-LOIRE : Nombreux postes à pourvoir dans le Pays de Racan

Lors d'un job dating le 16 mars.

Le Point Information Jeunesse de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan organise un job dating le samedi 16 mars 2019, de 9h30 à 13h00 à l’Espace Multimédia de Saint-Paterne-Racan.

Le temps d’une matinée vous pourrez y rencontrer une quinzaine d’employeurs. Venez avec CV et lettre de motivation, il vous sera alors possible de candidater à des postes dans la communication, l’industrie, l’animation, l’aide à la personne… Des offres ausis dans le secteur agricole, y compris pour les mineurs.

En parallèle, le Pôle Emploi de Saint-Cyr-sur-Loire et la Mission locale seront présentes pour répondre aux interrogations et conseiller dans vos recherches d’emplois. Autre invité : la plateforme Wimoov 37 pour répondre aux questions portant sur la mobilité et proposer éventuellement des solutions. La Maison de l’Europe, apportera des informations concernant la mobilité Européenne, le travail et le volontariat Européen.

Renseignements et contact ; Jennifer MENZAGHI, responsable du Point Information Jeunesse. Adresse mail : pij@gatine-racan.fr.