StorieTouraine, 05/03/19 : un homme sauvé dans la Loire, un proche de Christophe Castaner nommé Procureur de la République à Tours. ..

On parle aussi de l'élection interne entre socialistes à Joué-lès-Tours.

La StorieTouraine vous permet d'avoir un résumé de l'info tourangelle sur une seule page web... Voici ce qu'il faut retenir ce lundi...

Un homme sauvé de la noyade dans la Loire...

Ce mardi, aux environs de 13h un homme est tombé dans la Loire au niveau du pont Napoléon. Une chute pour le moment inexpliquée qui aurait pu se finir dans des circonstances catastrophiques. Heureusement l'homme a pu être sauvé par les secours après avoir dérivé sur plusieurs kilomètres puisque les pompiers l'ont sauvé des eaux au niveau du pont de Saint-Cosme. Il a ensuite été conduit à l'hôpital Trousseau pour des examens.

Le 2e étage du Musée des Beaux-Arts de Tours fermé jusqu'à nouvel ordre...

La ville de Tours annonce que le deuxième étage du Musée des Beaux-Arts est fermé par mesure de sécurité à compter du mercredi 6 mars 2019, en raison de la détérioration du faux plafond dans une salle.

"Les services de la Ville de Tours font au mieux pour que ces espaces soient de nouveau accessibles dès que possible" annonce le communiqué. "La conservation du musée s’efforce d’adapter l’ensemble des programmations prévues à ces nouvelles conditions et remercie les visiteurs pour leur compréhension."

Un nouveau procureur de la République à Tours...

Le poste était vacant depuis la fin d'année 2018 et le départ à la retraite de Jean-Luc Beck, c'est Grégoire Dulin qui prend sa succession comme Procureur de la République de Tours. La rumeur de cette nomination avait été largement commentée début janvier avec notamment un recours auprès du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), en raison de la proximité de Grégoire Dulin avec Christophe Castaner. Recours finalement débouté. Le nouveau procureur de Tours occupait en effet jusqu'à présent le poste de conseiller justice du ministre de l'Intérieur. Auparavant il avait été procureur de la République à Villefranche-sur-Saône.

Thierry Frémont réélu président de la Chambre d'Agriculture...

Les élections à la Chambre d'Agriculture avaient mis en tête l'UDSEA (Union Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles) avec plus de 50% des voix. C'est donc sans surprise que Thierry Frémont issu de cette union a été réelu président de la Chambre d'Agriculture d'Indre-et-Loire pour un nouveau mandat de 6 ans.

La Ville au Coeur désigne son candidat pour les Municipales à Joué-lès-Tours...

A un an du scrutin des municipales, "La Ville au Coeur", l'association qui rassemble l'opposition de gauche à Frédéric Augis va désigner au sein d'un vote interne son candidat pour les prochaines élections municipales. S'opposent deux anciens adjoints : Francis Gérard, 66 ans et ancien premier adjoint avant 2014 et Vincent Tison, 38 ans, qui est également conseiller de François Bonneau à la Région. Le candidat désigné aura la responsabilité d'être tête de liste et l'objectif de construire un projet permettant de reprendre la ville à la droite.