Femmes en Campagne saison 8 : des artistes éblouissantes

A découvrir jusqu’au 16 mars.

A l’approche de la journée des droits des femmes ce vendredi 8 mars, les initiatives foisonnent pour mettre en avant la culture au féminin. C’est le cas par exemple à St-Pierre-des-Corps avec une exposition photo autour des habitantes de la Rabaterie, un défilé de mode à Tours, une expo à Courteline... Et puis dans le Nord Touraine il y a la 8ème édition de Femmes en Campagne jusqu’au 16 mars... Entretien avec la programmatrice de l’événement, Elise Gilbert :



Femmes en Campagne c’est quoi ?



C’est un festival rural qui met à l’honneur les femmes qui créent, innovent et entreprennent. On a des expositions, des conférences, des atelier,s des spectacles... Un panel d’activités et de manifestations artistiques souvent avec des Tourangelles. Le festival commençant à être connu et reconnu, la majorité des des artistes nous sollicitent pour y participer. Nous avons ausis nos yeux et nos oreilles qui traînent un peu partout et quand quelqu’un nous intéresse et ne nous connait pas on leur propose d’intégrer l’événement.



Quelques exemples ?



Cette année on a eu Evelyne Zou en ouverture, une chanteuse complètement barrée. On prévoit aussi pour la première fois une conférence chantée d’une artiste tourangelle. Très chouette. Et en clôture les Swing Cockt'elles, un groupe qui tourne beaucoup dans toute la France. Il y a également un duo d’artistes qui vont faire une exposition et un livre autour de leurs oeuvres.



Que cherchez-vous à déclencher comme émotions auprès du public via ses formes novatrices ? Le déstabiliser ?



Pas forcément mais lui apporter d’autres choses. Et puis comme on est sur un territoire très rural dans le Nord Touraine on veut montrer que l’on peut apporter plein de propositions originales, beaucoup de petites petites. Cela représente tout de même 40 rendez-vous en deux semaines avec une moyenne de 1 000 personnes qui participent à l’événement chaque année.

