Une semaine plutôt humide en Indre-et-Loire

Avec des températures douces mais pas très élevées.

On revient un peu plus à un temps de saison... Dans les prochains jours, on devrait même clairement observer en Indre-et-Loire ce que l’on appelle les fameuses giboulées de mars. Bref, la semaine qui se prépare sera assez instable et changeante, mais quelques éclaircies se chargeront de vous apporter un peu de vitamine D. Comme chaque dimanche sur Info Tours, voici le détail des prévisions jours par jour :



Lundi : on prévoit déjà une nuit humide, accalmie possible en début de matinée et ensuite un temps variable avec quelques rayons de soleil possible mais aussi de bons passages nuageux avec des averses parfois assez soudaines et un peu fortes. Retour d’un temps plus calme et sec dans la soirée. Le matin vous aurez 8° à Charnizay et St-Pierre-des-Corps, 12 à Neuillé-Pont-Pierre et Saint-Roch.



Mardi : après une nuit au sec, une nouvelle perturbation devrait aborder la Touraine par l’ouest avec de petites pluies. Le temps sera plutôt changeant avec de petites averses et quelques éclaircies en alternance. Pas plus de 4° pour Cinq-Mars-la-Pile et Port-Boulet au réveil, 6 à St Avertin. Jusqu’à 16° à Tours l’après-midi.



Mercredi : encore un petit risque d’averses au fil de la journée avec de temps en temps quelques rayons de Soleil entre les nuages. Ponctuellement le temps sera agréable mais il faudra mieux être prévoyant pour ne pas se laisser surprendre si la pluie décide de tomber. Les températures vont grimper puisque l’on attend 19 à Joué-lès-Tours dans l’après-midi. 6 à Esvres le matin.



Jeudi : la journée devrait être plus sympathique avec un temps sec et des éclaircies régulières, de quoi profiter potentiellement des 14° annoncés dans l’après-midi à Chambray et Montlouis. Le matin comptez 7° à Chinon.



Vendredi : pas un temps catastrophique mais de nouveau des averses envisageables, selon l’évolution des prévisions d’ici là. Quelques éclaircies quand même. En revanche pas bien chaud : 4 le matin à Ballan et Château-Renault, 13 pour Monnaie l’après-midi.



Et le week-end ? A priori bof avec des averses fréquentes et parfois assez fortes. Fort heureusement quelques éclaircies, et un maximum de 14° l’après-midi.