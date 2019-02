Il va faire jusqu’à 20° cette semaine en Indre-et-Loire

Mais on aura de la pluie jeudi et pendant le week-end.

Tout ce soleil et cette douceur, en plein mois de février on n’a pas vraiment l’habitude… Les températures devraient se maintenir toute la semaine, en revanche le ciel sera bien moins clément à partir de jeudi, avec même le retour de précipitations en Touraine (ça ne fera pas de mal aux nappes phréatiques). Comme le veut la tradition dominicale sur Info-Tours.fr, voici concrètement ce qui vous attend jour par jour…

Lundi : le ciel étant parfaitement dégagé les températures seront fraîches au lever du jour avec des gelées (-1 à Lignières-de-Touraine) mais un après-midi au top avec 18° à Tours et Bléré sous un soleil particulièrement généreux dont vous pourrez profiter jusqu’aux environs de 18h, jusqu’à ce qu’il se couche, donc.

Mardi : un scénario rigoureusement identique avec 1° pour Nazelles-Négron et Ambillou le matin, 19 dans l’après-midi à Orbigny, Cigogné et Ballan-Miré ! Le ciel restera parfaitement bleu avec un grand soleil.

Mercredi : quelques brumes matinales envisageables, puis une belle journée ensoleillée sans aucun nuage. Vous aurez 2° le matin à Château-la-Vallière… 20 l’après-midi ! Même chose à Chinon, Rigny-Ussé, Druye et St-Pierre-des-Corps.

Jeudi : changement de temps assez soudain avec l’arrivée d’une perturbation annoncée par Météo France… Le temps deviendra variable malgré quelques éclaircies. Vous aurez de bonnes averses le matin comme l’après-midi, et même si les températures resteront douces elles chuteront de 5° par rapport à la veille : pas plus de 15 l’après-midi à Luynes et Saint-Avertin (7 le matin à Vouvray).

Vendredi : la grisaille devrait dominer, mais le temps restera sec. Il fera 7° à Amboise et Loches le matin et 14 l’après-midi dans les rues de Candes-Saint-Martin.

Samedi : toujours des nuages sur l’ensemble du département, peut-être quelques pluies dans le Nord-Ouest. 15° prévus dans l’après-midi à Esvres et Avoine.

Dimanche : les températures resteront stables mais de nouvelles averses sont annoncées. Pareil pour le début de la semaine suivante.