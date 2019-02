Bientôt de nouveaux points de vue sur la Loire

Pour faire de belles photos.

Se poser face à la Loire sous un beau ciel bleu... Juste regarder l'eau couler, les oiseaux voler, peut-être voir un silure passer... Le spectacle offert par le fleuve royal est toujours extraordinaire, quelle que soit la saison. Un homme l'a d'ailleurs bien compris en ce moment, puisqu'il remonte la Loire en bateau à voile (nous l'avons rencontré pour 37 degrés, un reportage à découvrir ici).

Mais pour celles et ceux qui ne naviguent pas, où aller pour profiter de ces panoramas et parenthèses naturelles ? Il y a bien sûr les quais à Tours ou Amboise, ou alors les ponts... Mais peut-on trouver d'autres lieux ? Oui, bien sûr, mais leur accès n'est pas forcément aisé.

Partant de ce constat, le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire envisage d'aménager des belvédères pour observer le fleuve royal. Monté dans le cadre des 500 ans de la Renaissance (plus de 700 événements régionaux pour fêter cette grande époque de l'Histoire de France et rendre hommage à Léonard de Vinci), ce projet a été baptisé Fenêtres sur Loire. Il consistera "à l’aménagement de points de vue remarquables jusque-là peu ou pas accessibles sur le « fleuve roi »" indique cette semaine le président du Département Jean-Gérard Paumier.

Un comité de pilotage composé d'élus, d'entreprises et de partenaires publics a été chargé de proposer une sélection de sites offrant les plus belles vues ligériennes. La liste devrait être dévoilée prochainement, et les travaux engagés dans la foulée pour envisager de belles balades estivales.

A propos de balades, on retiendra d'ailleurs que parmi les projets du département cette année il y a la création de la première tranchée de la voie verte du sud-lochois,Descartes–Preuilly-sur-Claise. Un plus pour les cyclistes après l'ouverture de Chinon-Richelieu en 2018.