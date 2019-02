Ce cheval tourangeau est tombé dans une rivière, mais il va bien

La photo du jour d'info-Tours.fr.

Trop aventureux ? Envie soudaine d'un bain sans en mesurer les conséquences ? On ne saura pas. A moins de savoir hennir.

En tout cas, ce lundi, un chevak d'Azay-sur-Indre s'est fait une belle frayeur... en tombant dans une rivière. Evidemment, malgré le temps ensoleillé, on ne peut pas dire que la température de l'eau était idéale pour barboter...

Donc il a fallu extraire la bête de là. Pour l'aider à sortir, les pompiers ont été appelés à la rescousse, et ils ont utilisé des cordes pour tirer l'animal de la rivière. Une intervention débutée vers 11h30, qui s'est bien déroulée : le cheval est sain et sauf. Il a tout de même fallu le réchauffer vigoureusement avec de la paille. Un vétérinaire était présent pour assurer les secouristes qui n'ont pas forcément l'habitude de telles sorties. Ce sont des pompiers de Tours, Reignac et Loches qui se sont rendus sur les lieux.

Photo : Fabien Desvaux, SDIS37