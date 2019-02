C’est parti pour 7 jours de soleil en Indre-et-Loire

A quelques nuages près.

Vous avez aimé la semaine qui vient de se terminer avec son soleil généreux, son ciel presque toujours bleu et ses températures bien trop élevées pour un mois de février normal ? Alors vous aimerez la semaine qui s’annonce, pratiquement printanière alors qu’on est encore loin de la fin de l’hiver. Pas top pour le dérèglement climatique, mais toujours bon pour le moral. Comme chaque dimanche sur Info-Tours.fr voici un point sur ce qui vous attend, jour par jour.

Lundi : le ciel pourrait être ponctuellement brumeux en début de journée, et des nuages sont attendus le soir. Entre les deux grand ciel bleu ensoleillé. Le matin 0° à Langeais, 1° à Château-Renault. Gelées possibles à la campagne et un maximum de 15° l’après-midi à Manthelan.

Mardi : les nuages arrivés la veille au soir seront toujours là le matin, les éclaircies mettront donc du temps à percer mais devraient dominer dans l’après-midi. Les températures seront plus douces le matin car la grisaille empêchera l’air de trop refroidir… Vous aurez 5° à Saint-Roch et Joué-lès-Tours, 12° à Amboise et Luzillé dans l’après-midi.

Mercredi : on risque fort de se réveiller dans le brouillard, ensuite le temps sera variable avec éclaircies. Retour de la fraîcheur matinale avec 1° pour Montrésor et Bourgueil, 14 à Tours et Tauxigny l’après-midi.

Jeudi : cette fois pas du tout de nuages, juste du soleil à en croire les prévisions de Météo France. 2° pour Monnaie le matin, 15 pour Parçay-Meslay l’après-midi.

Vendredi : toujours du soleil dans un ciel parfaitement bleu avec des températures trop élevées pour la saison… 16° maximum à Saint-Cyr-sur-Loire, mais 3 le matin à Saint-Pierre-des-Corps.

Et le week-end ? Ensoleillé, tout simplement. Avec une quinzaine de degrés l’après-midi.