Le conducteur a été interpellé.

Si les excès de vitesse sont fréquents sur l'autoroute A10, ils sont rarement aussi importants... Ce samedi, les gendarmes du peloton motorisé de Monnaie ont intercepté une Ford Mondéo à 242km/h au lieu de 130 dans le sens Tours-Paris. L'homme de 28 ans qui la conduisait ne se contentait pas d'aller beaucoup trop vite : il avait récemment consommé des stupéfiants selon le résultat du test pratiqué par les militaires. Bien sûr, son permis a immédiatement été suspendu. Sa voiture est elle placée en fourrière en attendant une décision de justice.

Au même moment, les gendarmes ont intercepté un conducteur qui a klaxonné en observant le contrôle. Il était ivre : 0,67mg d'alcool par litre d'air expiré. Son permis lui a également été confisqué.

A noter que ce samedi plusieurs autres conducteurs ont été flashés à des vitesses beaucoup trop élevées sur l'A10 : 191, 193 et 199km/h malgré un trafic chargé en cette journée ensoleillée. Ces pilotes de moto et de voiture ne pourront plus conduire pendant 4 mois et ont reçu une ordonnance pénale de la main des gendarmes pour justifier leur comportement devant la justice.