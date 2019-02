Rim'K du 113, Mass Hysteria, Suzane... On sait qui vient aux Courants d'Amboise 2019

Rendez-vous du 18 au 20 juillet sur l'Île d'Or.

Vous vous souvenez de ça ?

Le 113... Avec Rim'K... 2 Victoires de la Musique rien qu'avec ce tube Tonton du bled. Eh bien Rim'K il va venir en Indre-et-Loire le 20 juillet, et il se produira sur l'Île d'Or d'Amboise le samedi 20 juillet. C'est l'une des têtes d'affiche des Courants d'Amboise qui a annoncé sa programmation 2019 ce vendredi soir. Et il est productif le garçon : un album par an depuis 2016, le dernier en date Mutant est sorti fin 2018 avec ce tube aux 90 millions de vues (oui, tout ça !).

Il n'y a pas que Rim'K qui va envoyer du lourd aux Courants cet été... Le vendredi, le talentueux groupe Odezenne est annoncé sur les rives de la Loire, ainsi que Les Hurlements d'Léo, First Draft, Madame Robert, Al'Tarba & Senbei et Tairo. Le samedi, on débutera avec Alborosie & Shengen Clan, avant de voir passer Mass Hysteria, Dubioza Kolektiv, Suzane, EZPZ et le vainqueur du tremplin du jeudi soir. En effet, 4 groupes se produiront sur scène aux côtés de Merzhin.

Cette 18ème édition des Courants promet donc de bien beaux concerts avec une philosophie : "une fête avec du sens dedans, avec de la conscience, des textes et des questions. Une fête qui ouvre grands les bras pour accueillir du rock, dumétal, du rap, du reggae, de la chanson, des groupes français, d’autres étrangers, des découvertes et des artistes qui tracent leur sillon depuis longtemps" expliquent les organisateurs dans la présentation de l'événement.

Quelques vidéos pour juger de l'ambiance musicale...

Suzane :

First Draft :

Mass Hysteria :

EZPZ :

Pour rappel, il y aura toujours un festival de BD des Courants (29-30 juin) et une brocante de vinyles le dimanche 20 juillet. Les billets seront eux mis en vente prochainement, les tarifs n'ont pas encore été dévoilés.