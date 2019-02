6 chiffres qui prouvent qu'on aime (beaucoup) les vins blancs de Loire aux Etats-Unis

Le nombre de bouteilles exportées ne cesse d'augmenter.

A l'occasion du salon WineParis qui se déroule cette semaine Porte de Versailles à Paris, Interloire publie une étude sur le succès des blancs ligériens aux Etats-Unis, 1er marché d'exportation pour le produit des vignes du Val de Loire. Selon l'organisme qui représente les professionnels du vin de la région, le marché viticole progresse en moyenne d'1,1% par an de l'autre côté de l'Atlantique, avec pas moins de 32,6 millions d'hectolitres bus en 2017 dans ce pays de plus de 300 millions d'habitants. Les vins blancs d'ici y sont particulièrement appréciés puisque les caisses envoyées sont dix fois plus nombreuses qu'il y a 10 ans... Le chenin et le sauvignon sont dans le top 5 dans cépages les plus recherchés.

Voici quelques chiffres pour se rendre compte du succès des quilles de notre terroir :

La vente de bouteilles de blancs du Val de Loire a rapporté 67 millions d'euros en 2018, contre 26 millions d'euros en 2008 25% des bouteilles de blancs ligériens qui traversent nos frontières sont envoyées aux Etats-Unis Cela représente 11,4 millions de bouteilles et 85 831 hectolitres L'AOP Touraine expédie actuellement cinq fois plus de bouteilles qu'en 2008 vers le pays de Donald Trump (+372%) 0% des professionnels américains parient sur une baisse des ventes de vins du Val de Loire à l'avenir

Selon les pros, ces bons résultats ne seraient qu'un début, la croissance des blancs ligériens serait même amenée à augmenter plus vite que les crus néo-zélandais ou espagnols.