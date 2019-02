Therapie Taxi, Gringe et Lou Doillon rejoignent l’affiche de Terres du Son 2019

Rendez-vous du 12 au 14 juillet.

Plus que 5 mois avant le début de la 15ème édition du festival Terres du Son sur le site du Domaine de Candé à Monts... Depuis la mi-décembre, on savait que la Belge Angèle (récompensée aux Victoires de la Musique), la rockeuse Jeanne Added (également primée au cours de la cérémonie), Josman, Jambinai et Rendez-Vous feraient partie de la fête... D’autres noms ont été annoncés ce mercredi midi par l’ASSO qui organise cet événement musical et éco-responsable du 12 au 14 juillet...



Au total 8 nouveaux artistes confirment leur venue en Touraine dont le trio Therapie Taxi, remarqué notamment pour son duo avec Roméo Elvis (passé par Terres du Son en 2018).

Autre tête d’affiche du week-end : Gringe, le grand compère d’Orelsan qui rappe en solo sur un album qui a grave séduit les critiques.

Par ailleurs pas question de manquer Lou Doillon, dont le 3ème album vient tout juste de paraître... Et voici un nouveau clip tout juste publié ce mercredi :

Au rayon des découvertes soulignons celle de Kompromat, qui réunit Vitalic et la chanteuse de Sexy Sushi Rebeka Warrior...

Suivent encore la techno d’Oktober Lieber, le post-punk de The Psychotic Monks, l’afro-funk japonais d’Ajate et un groupe local qu’on aime beaucoup : Péroké.



Dans le détail :

Vendredi : Angèle, Kompromat, Josman, The Psychotic Monks

Samedi : Jeanne Added, Jambinai, Rendez-Vous, Lou Doillon, Oktober Lieber, Gringe

Dimanche : Péroké, Ajate, Therapie Taxi



Des pass 1 jour sont désormais en vente à 31€. Les pass 3 jours sont à 70€.