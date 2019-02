Des heures de soleil en pagaille cette semaine en Indre-et-Loire

A quelques exceptions près.

Quelques poches de fraîcheur ou de temps grisonnant viendront émailler la semaine à venir en Touraine mais globalement les 7 jours qui s’annoncent nous promettent une dose conséquente de vitamine D. On fait le point, comme chaque dimanche sur Info-Tours.fr.



Lundi : sans doute la journée de la semaine avec la dose de nuages la plus élevée. Le temps sera variable avec peut-être de petites averses, en particulier sur la partie Est du département et plutôt en matinée. On prévoit encore un peu de vent mais dans des proportions moindres que pour ce dimanche, c’est-à-dire avec des rafales atteignant maximum 40km/h. Les températures : 5° pour Larçay le matin, 11 à Chinon l’après-midi.



Mardi : quelques brumes possibles au lever du jour, des nuages dans la matinée mais normalement un ciel parfaitement dégagé tout l’après-midi. Préoyez des gelées au réveil (-1 à St-Cyr-sur-Loire) mais de la douceur un peu plus tard : 10° à Rochecorbon dans l’après-midi.



Mercredi : le soleil pourrait mettre un peu de temps à percer en raison de la présence de brumes, mais ensuite rien pour l’empêcher de briller. Le matin -1 pour Ballan-Miré et Noizay, 10° à Tours l’après-midi.



Jeudi : brouillards givrants possibles le matin, puis grand Soleil. Maximum 11° pour Château-Renault.



Vendredi : du brouillard le matin, du brouillard le soir mais normalement du soleil entre les deux. Tout juste 1° le matin à Amboise et 12 pour Langeais l’après-midi.



Et le week-end ? Grand Soleil sur les cartes de Météo France et une nouvelle fois une douzaine de degrés l’après-midi.