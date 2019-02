Accident à Château-Renault : décès d'une jeune fille de 18 ans

C'était mercredi en fin d'après-midi.

C'est le deuxième accident mortel de l'année sur les routes d'Indre-et-Loire, le second en moins d'une semaine après un choc survenu dans le centre de Tours le 1er février...

Ce mercredi, peu après 17h, une voiture a percuté une jeune femme à Château-Renault, sur la D910 (ex Nationale 10). La victime de 18 ans traversait la route dans un secteur sans passage prévu pour les piétons et elle n'a pas survécu malgré l'intervention des secours. Résidant à Tours, elle travaillait en stage à l'institut médico-éducatif de la la Boisnière situé tout près des lieux de l'accident. Elle venait de terminer sa journée.

On ignore encore les causes précises de ce choc, une enquête a été ouverte par la gendarmerie. La circulation a été perturbée pendant 1h30 dans le secteur, le temps des premières constatations, et notamment d'entendre le conducteur de la voiture.