De Piaf à l'Opérette à la Touline d'Azay sur Cher

Il existe en Touraine plein de petites salles dans lesquelles se produisent des artistes talentueux. Exeple à Azay sur Cher avec La Touline.

Ce dimanche, Didier Buisson et Sylvie Martinot, proposaient un répertoire allant de l'opérette à Piaf. Dans la salle du pressoir la soixantaine de spectateurs a pu applaudir ces deux artistes, Didier Buisson accordéoniste que l'on retrouve dans plusieurs formations entre autres Ramon et les Cigales qui nous a offert quelques morceaux en solo et Sylvie Martinot mezzo-soprano que les amateurs d'opéra retrouvent dans les chœurs de l'Opéra de Tours.

L'originalité du spectacle et le mélange des genres qui navigue entre extrait d'opéra (Carmen ou l'Opéra de quat' sous de Kurt Weill), d'opérette avec La belle Hellène pour lequel elle prendra comme partenaire Marco, l'une des chevilles ouvrière de l'association de la Touline.

Pour terminer plusieurs chansons d' Edith Piaf comme "Non je ne regrette rien" mais également "Mexico" extrait de l'opérette « Le chanteur de Mexico » de Francis Lopez.

Roger Pichot