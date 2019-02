Des températures plus douces cette semaine en Indre-et-Loire

Et toujours un temps humide.

Des températures plutôt basses le matin, mais pas désagréables l’après-midi : voici un résumé de la semaine météo qui vous attend en Touraine. Sans plus attendre, voici le détail comme chaque dimanche soir sur Info-Tours.fr :

Lundi : Météo France s’avance peut-être un peu mais n’exclut pas des chutes de pluie et de neige mêlées dans l’après-midi sur le département. Ne rêvez pas, ça ne devrait pas tenir au sol et à l’heure où l’on écrit ces lignes il n’est pas question d’alerte orange. Prudence tout de même : les températures s’annoncent négatives le matin (-1 à Noyant-de-Touraine), sous un ciel tout gris avant l’arrivée des précipitations dans l’après-midi. Prévoyez un maximum de 5° à Amboise.

Mardi : les nuages ne devraient pas laisser passer le Soleil avant le début de l’après-midi. Vous aurez 1° à Druye le matin, 8 à Mettray et Monnaie l’après-midi. Avec des éclaircies, donc.

Mercredi : de la grisaille, beaucoup de grisaille, voire uniquement de la grisaille. Une journée bien terne avec 2° le matin pour Truyes, 9 à Tours l’après-midi.

Jeudi : des éclaircies, oui. Mais des averses aussi, particulièrement l’après-midi. Un temps variable et ponctuellement menaçant avec des degrés en plus : maximum 11 à St-Pierre-des-Corps et à Monts.

Vendredi : temps calme avec éclaircies en début de journée avant un risque de saucée dans l’après-midi. 11° maxi à Ste-Maure-de-Touraine.

Et le week-end ? Bof… Temps variable avec risque d’averses, et températures stables. On a vu pire, on a vu mieux.