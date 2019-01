Le vent a fait quelques dégâts mardi soir en Indre-et-Loire

Les pompiers ont effectué plusieurs interventions.

On attendait - éventuellement - de la neige, on a eu du vent... La tempête Gabriel n'est pas passée totalement inaperçue en Indre-et-Loire. Les rafales de vent ont dépassé 80km/h mardi soir et cela a entraîné quelques perturbations dans le sud de la Touraine : les pompiers évoquent ce mercredi matin une vingtaine d'interventions entre Loches et Chinon, principalement pour dégager la voie publique.

Ces sorties ont eu lieu sur le créneau 21h-0h30. Une trentaine de sapeurs pompiers ont été mobilisés ainsi que des agents d'Enedis pour gérer des soucis sur le réseau électrique. Quelques tronçonnages ont été nécessaires, il n'y a pas eu de blessés d'après les secours.

Le vent va encore souffler un peu ce mercredi matin (50km/h en rafales), mais le temps s'annonce plus calme en journée avec une alternance de nuages et d'éclaircies, et juste quelques averses.

C'est plus difficile au Nord de la région et evrs Paris où plsuieurs centimètres de neige recouvrent le sol. Prudence notamment si vous devez prendre l'A10 en direction de la capitale, les autorités conseillent de reporter vos déplacements.