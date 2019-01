Tempête Gabriel : stockage de camions en Indre-et-Loire ce mardi soir

Mais les bus vont continuer de circuler.

L'Indre-et-Loire est placée en vigilance jaune en raison du passage de la tempête Gabriel sur le Nord et l'Ouest de la France ce mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi. Concrètement, cela signifie que notre département devrait être peu impacté par les chutes de neige mais que quelques centimètres pourraient recouvrir le sol sur certaines zones, ce qui invite à la prudence sur les routes, en particulier les axes secondaires. D'ailleurs, à défaut de flocons, c'est la pluie et le vent qui vont sévir sur le département dans les prochaines heures de manière assez conséquente, avec par exemple des rafales jusqu'à 85km/h. Par conséquent, la ville de Chambray-lès-Tours a notamment décidé de fermer le parc de la Branchoir jusqu'à mercredi soir.

Si la Touraine ne sera sans doute pas au coeur de l'épisode neigeux, ce ne sera probablement pas le cas pour le Loir-et-Cher, le Loiret et l'Eure-et-Loir. Nos trois voisins peuvent s'attendre à 5 voire 10cm par endroits, et à une circulation très difficile sur tous les axes dans la nuit. Afin d'éviter des embouteillages monstrueux et des véhicules bloqués, mais aussi - et surtout - des accidents, la préfecture d'Indre-et-Loire a décidé de "stocker" les camions circulant sur l'A10 vers Paris en amont du péage de Monnaie depuis 16h ce vendredi.

Cette mesure déjà en vigueur lors des épisodes neigeux de l'hiver 2018 signifie concrètement que les remorques sont stoppées sur la droite de l'autoroute, donc les chauffeurs sont à l'arrêt jusqu'à la fin de l'épisode. En revanche les voitures peuvent poursuivre leur route.

De son côté, le Conseil Régional du Centre-Val de Loire indique que les lignes Rémi circuleront normalement en Touraine ce mercredi matin, que ce soit pour les transports scolaires ou les services réguliers pour adultes. Les bus seront néanmoins interdits de circulation dans le Cher, le Loiret, le Loir-et-Cher et l'Eure-et-Loir.