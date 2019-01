Mardi 29 janvier, c'est le moment de rebooter votre adaptateur TNT

Les fréquences changent en Centre-Val de Loire.

Si vous découvrez un écran noir sur votre télé ce mardi, votre chat n'y est pour rien et ce n'est pas la faute à pas de chance. Vous êtes juste un peu étourdi(e).

Ce 29 janvier, les fréquences TNT changent sur une partie de la région Centre-Val de Loire, en particulier pour une bonne partie de l'Indre-et-Loire.

Si vous recevez vos chaînes avec une box, vous pouvez reprendre une activité normale.

Pour le reste, lisez attentivement ce qui suit, ça peut vous sauver afin de ne pas rater le début de Plus belle la vie.

Vous pouvez être concerné(e) par ce changement de fréquence si vous recevez la télé avec une antenne, que vous soyez en maison individuelle ou en immeuble.

Ce mardi, il vous faut simplement saisir votre télécommande et faire une nouvelle recherche des chaînes. Demandez aussi une mémorisation des canaux pour ne pas avoir à refaire la manipulation. Après ça, vos 27 chaînes seront disponibles... sauf si vous habitez en immeuble et que votre syndic a oublié de faire intervenir un technicien sur l'antenne collective. Dans ce cas, il y a plein de très bons articles à lire sur Info Tours et 37 degrés, ou alors vous pouvez prendre un bouquin.

PS : si ça ne marche pas comme prévu, contactez une entreprise spécialisée en gestion des antennes ou passez un coup de fil au 09 70 818 818.

